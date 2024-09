Veneto – Camper incenerito vicino ad un centro commerciale

Intervento dei vigili del fuoco alle 13 di mercoledì 4 settembre per spegnere l’incendio di un camper, nel parcheggio del centro commerciale Panorama, in via Brunacci, a Marghera: nessuna persona è rimasta coinvolta.

I vigili del fuoco accorsi dalla centrale di Mestre hanno spento il mezzo che era completamente avvolto dalle fiamme.

L’intervento di messa in sicurezza dell’area da parte dei vigili del fuoco è terminato intorno alle 14:35.