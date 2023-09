VENETO – Camion si ribalta in Pedemontana: ferito l’autista

ALTIVOLE (TV), CAMION SI RIBALTA SULLA PEDEMONTANA: FERITO L’AUTISTA

Intervento dei vigili del fuoco stamattina, intorno alle 10:30, per un mezzo pesante ribaltatosi sulla SPV (Superstrada Pedemontana Veneta) all’altezza del casello di Altivole, in direzione di Montebelluna: ferito l’autista.

Al lavoro la squadra del distaccamento di Castelfranco Veneto che ha messo in sicurezza il mezzo, mentre l’autista ferito che era già fuori dal camion, è stato stabilizzato dal personale medico ed elitrasportato in ospedale a Treviso.

Sul posto anche la polizia stradale per chiarire la dinamica dell’incidente.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 11:30