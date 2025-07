Veneto – Camion carico di vino si ribalta in un giardino: sversati 15mila litri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

SUSEGANA (TV), 17 luglio 2025 – Paura oggi pomeriggio in via Barca Seconda, a Susegana, dove un camion cisterna si è ribaltato finendo nel giardino di un’abitazione privata. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:00. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano, che hanno messo in sicurezza il mezzo e l’area circostante.

Il veicolo trasportava 15.000 litri di vino, finiti in gran parte dispersi sul terreno, oltre a circa 200 litri di gasolio fuoriusciti dal serbatoio. Nell’impatto, il camion ha abbattuto sia un palo dell’illuminazione pubblica che un palo Telecom, rendendo necessario l’intervento anche dei tecnici delle reti coinvolte.

Il conducente del mezzo ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso dal personale del SUEM 118, giunto tempestivamente sul posto. Presenti anche Carabinieri, Polizia locale e tecnici dell’ARPAV per la valutazione dell’impatto ambientale dovuto allo sversamento di vino e carburante.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del ribaltamento.