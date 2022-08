VENETO – Camion a fuoco: muoiono 13 mucche

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La notte scorsa, alle 1:30, i vigili del fuoco sono intervenuti al km 211 dell’autostrada A22 in direzione Sud poco prima dello svincolo del casello di Nogarole Rocca per l’incendio di un camion che trasportava bestiame: morti 13 bovini. I pompieri arrivati con un’autopompa e 2 autobotti, hanno spento le fiamme riuscendo a salvare il bestiame che si trovavano sul pianale superiore e le mucche trasportate sul rimorchio. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate questa mattina alle 7:00 con la rimozione dei mezzi e la riapertura del traffico autostradale.