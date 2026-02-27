CRONACAVENETO
27 Febbraio 2026 - 16.31

Veneto – Cadavere di un uomo ripescato dal Bacchiglione

REDAZIONE
Questa mattina, 27 febbraio, intorno alle 12:30, è stato recuperato un corpo senza vita alle chiuse della centrale idroelettrica sul Lungargine Sabbionari a Padova.

L’allarme è stato dato da un passante che ha notato il corpo affiorare in superficie e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personale sanitario del Suem 118 e le forze dell’ordine per il recupero della salma.

Una volta riportato a riva, sono state avviate le procedure di rito. L’area è stata transennata per consentire i rilievi della polizia scientifica. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima, e sono in corso accertamenti per identificarla e chiarire le cause e la dinamica dell’accaduto.

Non sono state segnalate altre persone coinvolte, e le autorità mantengono aperta ogni ipotesi sulla natura della morte.

