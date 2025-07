Veneto – Cacciatore punto da calabroni soccorso dal Suem

Un cacciatore punto da calabroni è stato soccorso iera sera, attorno alle 20.30, in località Pasa di Sedico. E’ stato necessario l’intervento di un elicottero del Suem di Pieve di Cadore e di squadra del Soccorso alpino di Belluno, poichè il luogo non era raggiungibile dall’ambulanza. Il 37enne di Sedico (BL), che si trovava assieme a un amico in una radura tra la ferrovia e il fiume Piave, è stato caricato a bordo e trasportato all’ospedale di Belluno.