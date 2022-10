VENETO – Bus di linea prende fuoco: paura per i passeggeri

Alle ore 8:15, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la via regionale castellana all’uscita della tangenziale di Paese per il principio d’incendio del motore di un bus del trasporto extraurbano: nessuna persona è rimasta ferita. L’autista accortosi del fumo ha subito fatto scendere le due persone in quel momento all’interno del bus. I pompieri arrivati da Treviso con il personale di prima partenza e l’autobotte, hanno subito spento il principio d’incendio, che è rimasto localizzato ad una piccola parte posteriore del motore. Le cause del principio d’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei tecnici dell’azienda di trasporti. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.