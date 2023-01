VENETO – Bimbo travolto dalla neve di un tetto: salvo per miracolo

Mentre con la famiglia stava passeggiando in prossimità di Malga Pradazzo, non distante da Passo Valles, un bimbo di 8 anni di Mogliano Veneto (TV) si è avvicinato per guardare se ci fossero animali all’interno e proprio in quel momento la neve presente sul tetto è scivolata sommergendolo. Scattato l’allarme al 118 verso le 14.30 di ieri, è stato immediato l’intervento del padre e delle altre persone presenti che lo hanno subito estratto, cosciente e senza aver riportato conseguenze. La famiglia in pochi minuti è stata raggiunta da tre motoslitte – del Soccorso alpino della Val Biois, degli Impianti Falcade Col Margherita e del Soccorso piste della Polizia – e dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore atterrato nelle vicinanze. Per fortuna, a parte lo spavento, il bambino sembrava illeso, pur lamentando male a una caviglia. Dopo un primo controllo dell’equipe medica, in via precauzionale è stato caricato a bordo assieme alla madre e trasportato all’ospedale di Belluno per eventuali approfondimenti.