VENETO – Bimba di 8 anni annega a Bibione

Una bambina tedesca di 8 anni è annegata nel pomeriggio di oggi nella zona di Piazza Zenit a Bibione (Venezia) mentre faceva il bagno.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, la piccola, che sapeva nuotare, era in acqua sotto la sorveglianza dei genitori che la osservavano dalla riva. In quel momento, complice il caldo, c’era molta gente in acqua e inizialmente nessuno si è accorto che la bambina era in difficoltà.

Quando è stato dato l’allarme, un bagnino l’ha riportata a riva, dove è stata subito assistita dai sanitari del vicino centro medico d’emergenza. Successivamente, è intervenuto un elicottero da Padova, ma purtroppo per la bambina non c’è stato nulla da fare.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri di Bibione, sotto la supervisione della Procura di Pordenone.