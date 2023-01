VENETO – Barca rubata viene recuperata grazie al GPS: denunciati due giardinieri incensurati

Due giardinieri trentenni incensurati di Codevigo nel Padovano, sono finiti nei guai per il furto di una barca perpetrato una settimana fa in una canaletta ai confini fra le province di Padova e Venezia. Sono stati individuati grazie all’attività investigativa dei carabinieri di Casalserugo e pare che il rintraccio della barca sia avvenuto grazie alla presenza di un dispositivo GPS. La barca è stata trovata nelle pertinenze dell’abitazione di uno dei due. Non è chiaro se siano anche autori del furto o semplicemente abbiamo custodito il mezzo dopo il furto. Sono stati denunciati per ricettazione e la barca è stata consegnata al legittimo proprietario