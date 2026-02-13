CRONACAVENETO
13 Febbraio 2026 - 10.06

Veneto – Auto in fiamme sulla tangenziale: il conducente si salva in tempo

REDAZIONE
Momenti di apprensione nella serata di giovedì a Limena, dove intorno alle 22 un’autovettura ha preso fuoco mentre stava percorrendo la tangenziale in direzione Cittadella.

Per cause ancora in corso di accertamento, dal mezzo sono improvvisamente scaturite le fiamme. Il conducente, accortosi del pericolo, è riuscito a fermarsi in un’area di sosta e ad abbandonare l’auto prima che l’incendio si propagasse, senza riportare conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Padova, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi per la circolazione. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso e per accertare l’origine dell’incendio.

