VENETO – Auto fuori strada rovesciata: feriti tre bambini

POZZONOVO (PD), FERITI TRE BAMBINI E I GENITORI NELL’AUTO FINITA ROVESCIATA FUORISTRADA

La notte scorsa, un quarto d’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Monselice mare nel comune di Pozzonovo per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita rovesciata fuoristrada: feriti tre minori, mamma e papà. I pompieri arrivati da Este, hanno messo in sicurezza l’auto e collaborato ai soccorsi dei sanitari del Suem, sul posto con 4 ambulanze. I tre bambini e i genitori sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale a Schiavonia. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 2.30 con la rimozione dell’auto da parte del carro attrezzi.