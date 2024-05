VENETO – Auto contro un platano: un ferito

Poco prima delle 20:00 di domenica sera, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Naibo nel comune di Mansuè (TV) per un’auto finita contro un platano: una persona ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate dal distaccamento volontario di Gaiarine e da Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza la Fiat Panda ed estratto la persona alla guida, che è stata subito preso in cura dal personale sanitario del Suem stabilizzata e trasferita in elicottero in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.