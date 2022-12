VENETO – Auto contro albero: due feriti

La notte scorsa, poco prima della mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Caposedea a Montegrotto Terme per l’uscita autonoma di un’auto, finita contro un albero: due persone ferite. I pompieri accorsi da Abano Terme, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto le due persone prese in cura dal personale sanitario del 118 per essere trasferite in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.