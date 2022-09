Alle 8:00, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada del Santo a Cadoneghe per un’auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo della giovane conducente, rimasta ferita. I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza l’auto e collaborato con il personale sanitario del Suem al soccorso della donna, che è stata stabilizzata e trasferita in ospedale. Operazioni di soccorso ancora in atto.