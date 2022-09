VENETO – Attraversa il passaggio a livello con sbarra abbassata, viene travolto e muore: bloccata linea Venezia-Bassano

Un uomo anziano è morto oggi a Loria in provincia di Treviso dopo aver attraversato con la bici un passaggio a livello quando la sbarra era abbassata. L’incidente è avvenuto alle 16 in via Campagna dove passa la linea Venezia-Bassano. La ricostruzione di quanto accaduto è stata possibile grazie alla testimonianza di alcune persone che hanno assistito al tragico incidente. L’uomo ha passato la linea ferroviaria mentre sopraggiungeva un convoglio regionale. Sul posto gli agenti della Polfer. Non si tratterebbe di un estremo gesto. E’ in corso l’identificazione della vittima che non aveva con sé documenti.