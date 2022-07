VENETO – Assalto a furgone portavalori: banditi rubano migliaia di euro

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Assalto ad un furgone portavalori stamane a Reschigliano di Campodarsego in provincia di Padova. Due banditi si sono avvicinati alla filiale della banca di Credito Cooperativo di via Lovati mentre le guardie giurate si apprestavano a portare il contante dalla banca. Uno dei due individui ha avvicinato una guardia puntandole una pistola contro ed intimandole di consegnare i soldi. Si è fatto poi aprire il furgone ed ha asportato il denaro che vi era contenuto. Si è poi dileguato salendo su un’automobile nella quale lo attendeva un complice. Le due guardie giurate non sono state ferite. Sulla rapina stanno ora indagando i carabinieri, visionando anche le immagini di videosorveglianza.