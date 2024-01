VENETO – Arresto in differita per violenza: donna si presenta dai carabinieri con registrazioni audio

I carabinieri di Mira hanno effettuato l’arresto in flagranza differita di un residente locale per il reato di maltrattamenti in famiglia. Questo rappresenta il primo provvedimento restrittivo eseguito dalla Compagnia di Mestre in conformità con la recente normativa introdotta dal legislatore per contrastare in modo più efficace la violenza di genere e domestica. Tale normativa prevede la possibilità di procedere all’arresto, entro un massimo di 48 ore dal fatto, nel caso di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori o violazione di provvedimenti di allontanamento o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa. Nel dettaglio, il caso coinvolge una donna di Mira che, dopo un lungo periodo di soprusi subiti, ha deciso di denunciare i maltrattamenti e le condotte vessatorie perpetrate dal marito nei suoi confronti. Ha fornito ai carabinieri registrazioni audio come prova degli episodi vissuti, verificatisi la notte precedente all’interno della loro abitazione, in presenza del figlio minore. In seguito alla denuncia e agli accertamenti disposti dalla Procura di Venezia, i carabinieri si sono recati presso l’abitazione dell’uomo per eseguire l’arresto.