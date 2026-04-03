Veneto – Aggredisce la vicina con spray e martello: 63enne arrestata

VERONA, 3 aprile 2026 – Un episodio di violenza inaspettata ha scosso una tranquilla palazzina Ater nella frazione di Casette, a Legnago. Una donna di 63 anni è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito la vicina di 58 anni con spray al peperoncino e martello.

Secondo le prime ricostruzioni, l’attacco sarebbe stato premeditato: la 63enne avrebbe atteso la vicina sul pianerottolo di casa, colpendola inizialmente con lo spray per stordirla e poi più volte alla testa con un martello. Nonostante la violenza, la vittima è riuscita a divincolarsi e a fuggire in strada, dove un passante l’ha soccorsa portandola in ospedale. Le sue condizioni, pur gravi, non desterebbero preoccupazioni per la vita.

Durante la fuga, la 63enne ha recuperato la borsa della vicina, sottraendone 80 euro e tagliando tutti i documenti personali con delle forbici. I carabinieri, giunti in pochi minuti, hanno bloccato la donna e avviato le indagini. Nel condominio sono stati trovati numerosi segni di sangue, confermando l’aggressione brutale.

Secondo le ipotesi investigative, alla base dell’aggressione ci sarebbero dissapori legati a una presunta responsabilità della vicina nella procedura di sfratto che avrebbe riguardato la 63enne. Il rancore accumulato avrebbe poi sfociato in questo gesto estremo.

L’intervento tempestivo dei carabinieri, coordinati dalla Procura, ha permesso di fermare l’aggressora e di raccogliere elementi utili alla ricostruzione completa dell’episodio. La vittima è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni.