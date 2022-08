VENETO – Accoltellò selvaggiamente una runner di 26 anni, minorenne viene scarcerato e sparisce, potrebbe essere a Londra

Il 15enne che il 22 marzo 2021 accoltellò Marta, una runner di 26 anni, sferrando 23 fendenti e riducendola in fin di vita è stato scarcerato, pare per un pasticcio giudiziario ed ora sarebbe all’estero, molto probabilmente a Londra, assieme alla madre. Il giovane aggredì la ragazza con inaudita violenza in una strada di campagna. Al tempo riferì di aver scelto la vittima a caso per procurarsi i soldi per la marijuana. Fu condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione, poi diventati 5 in Appello. Il minorenne è stato scarcerato a Napoli e appena libero sarebbe salito su un aereo per Londra, per raggiungere la madre che vi lavora come cuoca. La scarcerazione è avvenuta il 21 luglio per scadenza dei termini di custodia cautelare. Il Pm aveva ottenuto che vi fosse l’immediato trasferimento in comunità. Il pasticcio dipenderebbe dal fatto che l’ordine andrebbe comunicato in anticipo al destinatario. Secondo il legale della vittima, Alberto Barbaro vi sarebbe stato un disguido, ossia la mancata comunicazione al minorenne perché sarebbe stata indicata come data del termine ultimo di comunicazione il 20 settembre anziché il 20 luglio.