VENETO – A fuoco un capannone di 300 metri quadrati

Dalle 5:00, di giovedì, i vigili del fuoco stanno operando in Via Giovan Battista Svegliato a Piove di Sacco per l’incendio di un capannone di circa 300 metri quadri contenente materiale per carpenteria: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal locale distaccamento Abano Terme e della sede centrale con 2 autopompe 2 autobotti un mezzo di supporto e 12 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’ex stalla adibita ora a magazzino. Le fiamme sono state ora spente e sono in corso le operazioni di bonifica che proseguiranno per tutta la mattinata di oggi. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.