VENETO – A fuoco tetto di una palazzina: tre persone intossicate

Da poco dopo le 16:30, i vigili del fuoco stanno operando in Via del Carso a Selvazzano per l’incendio del tetto di una palazzina di tre piani fuori terra: tre persone hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del SUEM per aver respirato del fumo. I pompieri arrivati da Padova e Abano Terme con 2 autopompe, un’autobotte, un’autoscala, il carro bombolare, due mezzi di supporto e 16 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le squadre hanno sezionato la copertura e spento le fiamme, riuscendo a evitare un rogo generalizzato. Le operazioni di soccorso sono state facilitate dalla presenza dell’impalcatura perimetrale, presente per i lavori in corso di coibentazione. Inagibile la mansarda danneggiata dalle fiamme. In corso le verifiche degli altri appartamenti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Ancora in corso le operazioni di bonifica dei vigili fuoco. Danni ingenti.