VENETO – A fuoco 8 garage: distrutte 4 auto, 2 moto e biciclette

TREBASELEGHE (PD), INCENDIO DI OTTO BOX GARAGE

La notte scorsa, poco prima delle 22:30 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via dei Pioppi a Trebaseleghe per l’incendio di 8 box garage affiancati a servizio di alcune abitazioni: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Cittadella, Padova, Castelfranco e i volontari di Borgoricco con 17 operatori, 3 autopompe e 2 autobotti. Hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo già generalizzato. Bruciate 4 autovetture, 2 moto, alcune biciclette e altro materiale messo a deposito. Rinvenute all’interno dei box anche delle bombole GPL. Coinvolto dal rogo anche l’impianto fotovoltaico posto sul tetto dei garage. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 4 di martedì.