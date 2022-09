VENETO – 30enne morto pugnalato: la fidanzata avrebbe confessato

E’ stata fermata dai Carabinieri con l’accusa di omicidio Valentina Boscaro, fidanzata di Mattia Caruso, il 30enne .

di Albignasego (Padova) accoltellato a morte nella notte tra domenica e lunedì all’esterno di un locale.

La sera di domenica 25 settembre Caruso era ai Laghi di Sant’Antonio di Montegrotto con la fidanzata.

E’ stata proprio la ricostruzione del fatto raccontata dalla giovane a non convincere gli investigatori. L’omicidio sarebbe avvenuto nel corso di una lite. La donna avrebbe alla fine ammesso davanti al pm, nell’interrogatorio in caserma, di averlo ucciso con un coltello a serramanico.

Ora è stato di fermo.

Mattia Caruso è stato accoltellato mortalmente al cuore nella notte tra domenica e lunedì dopo aver trascorso la serata ad una festa. Inizialmente Valentina Boscaro avrebbe raccontato che Mattia si sarebbe allontanato con un estraneo nel parcheggio vicino ai Laghi di Sant’Antonio per poi risalire in auto. Avrebbe inizialmente riferito di non essersi accorta che perdeva sangue.