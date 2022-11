VENETO – 18enne perde la vita in un incidente

Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in un incidente a mezzogiorno, in un incidente avvenuto all’incrocio tra via Cal di mezzo e via Sabotino a Montebelluna (Treviso). La vittima è Davide Bon di Venegazzù di Volpago del Montello che lavorava nella carrozzeria Caonada. In base ad una prima ricostruzione il giovane, in sella ad una Cagiva avrebbe cercato di evitare di tamponare una Volkswagen Lupo in sorpasso e, frenando, è caduto a terra rovinosamente finendo poi contro l’auto e riportando ferite letali. Sul posto il Suem 118 con ambulanza ed eliambulanza e la polizia locale di Montebelluna per i rilievi.