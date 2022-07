VENETO – 14enne investita mentre fa jogging: è grave

Grave incidente stamane alle 7.30 in via Monti a Soave (Verona). Una ragazzina di 14 anni è stata investita da un’auto Peugeot di media cilindrata condotta da un uomo residente a Soave, mentre stava facendo jogging lungo la provinciale in direzione delle colline. Sul posto i sanitari del Suem 118 che l’hanno trasportata in codice rosso a San Bonifacio con diversi traumi, successivamente è stata trasferita a Verona (Borgo Trento). Nell’impatto la ragazzina ha sfondato il parabrezza. Pare stesse indossando delle cuffiette e, nel momento in cui ha tentato di attraversare la strada non si sia accorta dell’auto che soppraggiungeva.