Veneta la prima azienda per l’auto-ibernazione degli ovulipremiata al Concorso Donna e Lavoro

Venerdì 24 ottobre 2025 presso il Caffè Pedrocchi di Padova sono state premiate le finaliste e le vincitrici del Concorso nazionale Eurointerim Donna e Lavoro 2025, che promuove e valorizza dal 2007 le idee al femminile. La Premiazione ha ottenuto i Patrocini di: Università degli Studi di Padova, Provincia e Comune di Padova e Consigliera di Parità della Regione Veneto .Ad aggiudicarsi il secondo premio di questa tredicesima edizione il progetto MeggyCare di Fanny Nardi, Lara Ranzato e Francesca Bosio (PD). MeggyCare è la prima piattaforma digitale in Italia interamente dedicata al Social Egg Freezing. Risponde alla crisi demografica e all’urgenza di preservare la fertilità con un percorso digitale, accessibile e community-driven che educa, supporta e accompagna le donne. Connette pazienti informate a cliniche certificate, generando valore per entrambe le parti e creando un nuovo standard di mercato.Il Progetto è stato premiato da Elena Morello, Presidente del Comitato Imprenditoriale Femminile della Camera di Commercio di Padova.Premio menzione speciale della Consigliera di parità della Regione del Veneto a Veronica Marchi con il progetto Maieutica Dischi, premiato dalla Consigliera di Parità Francesca Torelli. Maieutica Dischi è un’etichetta discografica indipendente fondata nel 2020 a Verona da Veronica Marchi, con una missione chiara: promuovere e sostenere la musica creata da artiste donne. L’approccio è innovativo perché combina produzione artistica, mentoring e empowerment femminile, posizionandosi come punto di riferimento per la musica indipendente e inclusiva in Italia.



"Siamo molto soddisfatti – spiega il Presidente dell'Agenzia per il Lavoro Eurointerim Spa Luigi Sposato – della grande partecipazione e qualità dei progetti premiati della tredicesima edizione del Concorso Donna e Lavoro. Abbiamo avuto modo di premiare anche la seconda Donna di Ispirazione, votata via web da migliaia di persone ". Per informazioni: concorso@eurointerim.it­­­