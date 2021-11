Velisti incagliati salvati dai pompieri nella notte

Due velisti incagliati, con una barca a vela un miglio al largo dal faro di Pila di Porto Tolle, sono stati soccorsi nella notte e salvati dai vigili del fuoco. I pompieri avuta la chiamata di soccorso, alle 1:30, sono intervenuti con un gommone a chiglia rinforzata adatto navigazione in basso fondale e dopo aver navigato in acque interne lungo il Po di Levante, hanno raggiunto l’imbarcazione incagliata. L’imbarcazione di 7 metri era arenata in basso fondale priva di energia elettrica e con una falla. I due velisti,infreddoliti per la temperatura rigida della notte, partiti da Ancona sono stati tratti in salvo e subito assistiti dai vigili dle fuoco e trasportati a terra e affidati alle cure dei sanitari del SUEM 118 per essere trasferiti in ospedale. Le condizioni marine (mare mosso), la scarsa visibilità notturna e il livello del fondale hanno consentito il salvataggio delle persone ma non dell’imbarcazione a vela che si è proceduto ad ancorare, la quale sarà recuperata oggi dal personale della capitaneria di porto. e operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’alba.