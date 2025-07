Veneto – Piena sul Piave, salvati sette ragazzi bloccati sopra un isolotto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Attorno alle 18 di ieri una persona, che era transitata in macchina lungo la SR 53 all’altezza di Ponte di Piave, ha contattato la Centrale del 118 dicendo che aveva visto dei ragazzi sbracciarsi per chiedere aiuto da un isolotto nel fiume Piave. Dopo una verifica dei Carabinieri, che hanno confermato l’emergenza, è stato inviato l’elicottero del Suem di Treviso, che ha individuato il punto esatto e ha sbarcato il tecnico di elisoccorso con un verricello di 15 metri. Il soccorritore ha quindi provveduto al recupero di due giovani stranieri, issandoli a bordo. Successivamente è subentrato l’elicottero dei Vigili del fuoco, che ha portato in salvo altri 5 ragazzi.