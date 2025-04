Valdagno – Domani intervento sull’acquedotto consortile ai Marchesini

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA

Nella giornata di domani, mercoledì 9 aprile, Viacqua ha programmato un intervento di manutenzione urgente lungo l’acquedotto consortile della vallata dell’Agno in località Marchesini di Valdagno.

Le operazioni riguarderanno la riparazione di una perdita già precedentemente individuata che interessa la condotta principale. La fornitura alle utenze verrà assicurata attraverso i serbatoi che servono l’area. Viacqua consiglia pertanto di non programmare il funzionamento di elettrodomestici quali lavatrici e lavastoviglie durante l’intervento. Una volta completati i lavori si potrebbero verificare fuoriuscite di acqua torbida o di colore lattiginoso dai rubinetti per effetto della movimentazione delle condotte e dei cambi di pressione. Basterà lasciar scorrere alcuni istanti l’acqua per risolvere il problema.

Si ricorda che per segnalazioni e richieste di informazioni è disponibile il Servizio Clienti di Viacqua al numero verde 800 15 42 42 (attivo dal lunedì al venerdì 08:00-20:00 e sabato 8:00-13:00). Per emergenze e guasti è invece operativo h24 il Pronto Intervento al numero 800 99 15 22.