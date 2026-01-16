Valbruna, Giovine (FdI) replica al Pd: “Tavolo già attivo al Mimit, richiesta imbarazzante”

È una presa di posizione netta quella di Silvio Giovine, deputato vicentino di Fratelli d’Italia, sulla richiesta avanzata dal Partito Democratico di istituire un tavolo permanente su Valbruna. Una richiesta che, secondo l’esponente di FdI, appare «francamente imbarazzante», dal momento che il tavolo esiste già ed è operativo da mesi.

Giovine ricorda infatti che il confronto è stato istituito lo scorso luglio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dal ministro Adolfo Urso. Da allora, sottolinea il parlamentare, il tavolo si è già riunito più volte, chiarendo in modo inequivocabile la posizione del Governo Meloni sulla necessità di tutelare la continuità produttiva dello stabilimento siderurgico di Bolzano.

Un tema che, per Giovine, va ben oltre i confini dell’Alto Adige. «Si tratta di un sito strategico non solo per Bolzano – afferma – ma anche per il territorio vicentino, dal momento che la continuità produttiva dello stabilimento altoatesino è strettamente legata a quella del sito di Vicenza».

Nel corso delle riunioni ministeriali, aggiunge il deputato, il ministro Urso ha più volte sollecitato la Provincia autonoma di Bolzano ad agire in questa direzione. In tale contesto è stata avviata anche un’istruttoria di golden power che ha messo in evidenza la strategicità delle produzioni dell’azienda e la necessità di garantirne la continuità nell’interesse nazionale.

Da qui l’affondo politico. Giovine si chiede dove siano state finora le deputate del Partito Democratico Ferrari e Filippin e perché abbiano deciso di intervenire solo ora, quando il tavolo è già attivo e dopo mesi di interlocuzioni «che non hanno mai visto il loro partito battere un colpo», osserva, escludendo che l’iniziativa possa essere interpretata come un contributo concreto alla soluzione dei problemi.

In conclusione, il parlamentare di Fratelli d’Italia auspica che l’esito negativo della gara per la concessione della superficie su cui insiste la fonderia possa spingere finalmente la Provincia di Bolzano ad avviare un confronto diretto e concreto con l’azienda. Un passaggio ritenuto fondamentale per garantire un futuro al sito siderurgico altoatesino, considerato strategico sia per il gruppo industriale sia per l’intero sistema produttivo nazionale.