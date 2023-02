Valanga sul Cristallo – Travolta comitiva di scialpinisti: 35enne trascinato per 500 metri, è grave

Cortina d’Ampezzo (Belluno), venerdì 3 febbraio 2023

Segue aggiornamento

Una persona è stata travolta da una valanga sul Cristallo a circa 2mila metri di quota. Sul posto l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, con equipaggio sanitario, unità cinofila e tecnico di elisoccorso, e personale del Soccorso alpino di Cortina con un’altra unità cinofila trasportato dall’elicottero dell’Air service center. La persona è stata individuata in vita ed estratta dalla neve. Le operazioni sono tuttora in corso.

Aggiornamento:

Sono gravi le condizioni di uno scialpinista francese, coinvolto da una valanga mentre con una comitiva di connazionali stava scendendo dal Cristallo. Due dei nove sciatori, non appena sono entrati nel canale di Val Pra Del Vecia, a circa 2mila metri di quota, sono stati travolti dal distacco: uno ha perso gli sci ed è riuscito a rimanere fuori, l’altro, un 35enne, è stato trascinato per oltre 500 metri. Scattato l’allarme verso le 15.10, sul posto si sono portati l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha sbarcato equipe sanitaria, unità cinofila e tecnico di elisoccorso e personale del Soccorso alpino di Cortina e della Guardia di finanza con un’altra unità cinofila. I soccorritori hanno raggiunto l’uomo che era stato estratto dalla neve dai compagni e sono a loro subentrati nelle manovre di rianimazione. Lo sciatore è stato poi recuperato dall’elicottero di Trento emergenza e trasportato all’ospedale. Per il timore di ulteriori distacchi, tutti i soccorritori e i compagni dello scialpinista sono stati imbarcati dall’elicottero dell’Air service center e portati a valle.–