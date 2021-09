Uomo trovato morto in casa nel Vicentino: deceduto da qualche giorno

Poco dopo le 14, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via San Rocco a Valdagno per un’apertura porta, trovato morto all’interno un uomo di 55 anni. L’uomo è probabilmente deceduto qualche giorno fa. Oggi l’allarme dei vicini che si sono rivolti ai carabinieri per il cattivo odore proveniente dall’abitazione e il rumore della tv sempre accesa. Sul posto il medico per la constatazione della morte. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.