UNO SPAZIO “DEI GIOVANI”: A NOVENTA NASCE IL CENTRO PAOLO TOSETTO

Nuovo punto di riferimento per i ragazzi a Noventa Vicentina, dove sotto i portici di Piazza IV Novembre ha aperto il Centro Giovanile “Paolo Tosetto”, dedicato al musicista e animatore noventano. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di incontro e crescita rivolto ai più giovani della comunità.

«Uno spazio non per i giovani ma dei giovani», sottolinea il vicesindaco Carlo Alberto Formaggio, spiegando lo spirito dell’iniziativa pensata per coinvolgere direttamente i ragazzi nella vita del centro.

La struttura è aperta tutti i pomeriggi dalle 13.30 alle 17.30 ed è rivolta alla fascia di età 14-18 anni. Qui i ragazzi potranno incontrarsi, studiare, conversare, giocare e partecipare a progetti e laboratori, grazie anche alla collaborazione con la Cooperativa La Vigna.

