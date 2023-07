Università di Vicenza – Tre corsi di alta formazione per manager e liberi professionisti

CONTRATTI, CORPORATE GOVERNANCE E BILANCI D’IMPRESA:

IL VICENZA UNIVR HUB PRESENTA TRE CORSI DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO

Sono già aperte le iscrizioni ai tre percorsi di alta formazione rivolti a liberi professionisti

e manager, organizzati con il supporto della Fondazione Studi Universitari di Vicenza

Non solo per gli studenti: la presenza del polo universitario a Vicenza crea importanti opportunità di formazione e aggiornamento anche per chi già opera con successo nel mondo del lavoro, favorendo l’accesso a competenze specialistiche di alto livello. Il Vicenza Univr Hub ci crede particolarmente, tanto da avere triplicato rispetto allo scorso anno la proposta di corsi di perfezionamento rivolti a manager e liberi professionisti: accanto alla seconda edizione del corso sui “Contratti per l’impresa”, la novità di quest’anno sarà l’organizzazione di due nuovi corsi su “La nuova corporate governance: strumento di governo, tutela e sviluppo aziendale” e su “Bilancio e assetti d’impresa”.

Più in dettaglio, il corso di perfezionamento in “Contratti per l’impresa” si svolgerà con cadenza settimanale, tutti i giovedì, a partire dal 9 novembre fino al 14 dicembre, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza. Dopo un primo modulo di Economia Aziendale, dedicato soprattutto ai criteri operativi nelle scelte aziendali per quanto riguarda le strategie di crescita e i rapporti di filiera, il programma proseguirà con il modulo di Diritto Civile, durante il quale saranno approfonditi i temi della costruzione e interpretazione dei contratti, anche con riferimento alla contrattualistica internazionale, mentre nel successivo modulo di Diritto Commerciale saranno affrontate le principali tipologie di contratto e le relative clausole. Direttori scientifici del corso sono Andrea Caprara, professore associato di Diritto Commerciale, e Mauro Tescaro, professore associato di Diritto Privato.

Con questi contenuti, l’iniziativa è rivolta sia a liberi professionisti (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro) sia a laureati e diplomati che abbiano già maturato una significativa esperienza lavorativa nella materia dei contratti per l’impresa e che intendano migliorarla.

Il corso di perfezionamento su “La nuova corporate governance: strumento di governo, tutela e sviluppo aziendale”, invece, si terrà dal 5 ottobre al 24 novembre e si prefigge di fornire ai partecipanti conoscenze avanzate relativamente ai sistemi di governo delle imprese, ai loro meccanismi di funzionamento, alla gestione del rischio nonché all’impostazione di adeguati assetti amministrativi, contabili e organizzativi. Questo per consentire ai partecipanti di accrescere e approfondire da un lato le loro competenze in materia e, dall’altro, di sviluppare le abilità circa le ricadute, anche operative, che derivano dalla scelta e dall’applicazione dei diversi strumenti considerati.

Con questi contenuti, è rivolto sia liberi professionisti che abbiano una formazione giuridica e/o economica iscritti o meno ad albi professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili e degli avvocati, sia a manager e responsabili d’area amministrazione finanza e controllo.

Il corso – che è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza – è diretto da Silvia Vernizzi, professore associato di Economia Aziendale ed è stato sviluppato con la collaborazione di Endevo Spa.

Partirà invece il 19 ottobre, per concludersi il 23 novembre, il corso di aggiornamento professionale in “Bilancio e assetti di impresa”, organizzato con il patrocinio della Camera Civile di Vicenza. Questo percorso, articolato in incontri settimanali che si potranno seguire sia in presenza sia via Zoom, si divide idealmente in due parti: i primi tre incontri saranno dedicati a temi essenzialmente bilancistici (le fonti, i principi di redazione e le valutazioni), i rimanenti tre incontri all’impresa come attività organizzata per operare nel mercato competitivo (gli assetti e la gestione dei rischi, i rischi da organizzazione del lavoro e legati all’utilizzo della tecnologia digitale, e, infine, le conseguenze civilistiche per non corretta gestione del rischio). Il corso – che ha come direttore scientifico il prof. Andrea Caprara – ha già ottenuto l’accreditamento per la formazione professionale di avvocati e consulenti del lavoro.

Tutti i corsi si terranno presso il polo universitario di viale Margherita e sono organizzati con il supporto della Fondazione Studi Universitari di Vicenza.

Le iscrizioni sono già aperte. Per informazioni: https://www.univr.it/post-laurea.