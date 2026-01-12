UNA LEGGE PER GLI STUDENTI AD ALTO POTENZIALE COGNITIVO

Introduzione

L’Italia ha recentemente approvato un disegno di legge con disposizioni a favore degli studenti con alto potenziale cognitivo, grazie anche al contributo di Lara Milan, esperta vicentina attiva da anni in questo settore. Il provvedimento segna un passo importante in una materia in cui il Paese era finora in grave ritardo, aprendo nuove prospettive per il riconoscimento e il sostegno dei talenti cognitivi.