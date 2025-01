Un tour dell’arte con i clochard

Una quindicina di persone senza fissa dimora, ospitati nell’Asilo notturno del Torresino, hanno partecipato ieri ad un tour guidato alla scoperta del ciclo di affreschi del medievale Palazzo della Ragione, l’antico Tribunale di Padova.

I clochard sono stati accompagnati nella visita dall’assessore comunale alla cultura, Andrea Colasio, e dall’assessore al sociale, Margherita Colonnello.

Un primo evento del ciclo denominato ‘appuntamenti con la bellezza’, promosso dall’Asilo del Torresino in collaborazione con le istituzioni cittadine.L’apertura dei luoghi culturali a questa fascia di pubblico che, normalmente, ne è esclusa, vuole offrire alle persone in situazioni di fragilità nuove opportunità di inserimento sociale, e rappresentare un esempio di cittadinanza attiva.

Sguardi estasiati quindi di fronte al ciclo di affreschi articolato in 12 comparti (suddivisisi in tre fasce di 9 riquadri) che offrono la rappresentazione simbolica dei segni zodiacali, ispirata agli studi dell’astrologo Pietro d’Abano, realizzati da Giotto e dai suoi collaboratori (1315-17), e ai quali lavorò anche Giusto de’ Menabuoi. L’intero ciclo affrescato venne rifatto a metà del quindicesimo secolo, dopo l’incendio che nel 1420 devastò il Palazzo, distruggendone completamente la volta. ANSA VENETO