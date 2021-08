Ubriaco lancia sassi nella notte e aggredisce carabinieri: arrestato 22enne di Schio

I Carabinieri della NORM della Compagnia di Schio hanno arrestato in flagranza A.D.S.B., 22 anni, di Schio, con precedenti, per violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dolose. L’arresto è avvenuto la notte del 29 agosto, presso l’abitazione del giovane. Questi, sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti, stava dando in escandescenza, lanciando sassi contro le case dei vicini e contro le case parcheggiate nella via.

Sottoposto a controllo, il 22enne si è opposto in maniera ostile ai militari, aggredendoli. L’uomo è stato quindi arrestato e tenuto in custodia nelle camere di sicurezza del Comando, in attesa dell’udienza per direttissima, svoltasi stamattina. Il Giudice ha quindi messo l’uomo ai domiciliari e lo ha fatto segnalare alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.