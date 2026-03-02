Ubriachi e senza casco sulle Tofane: tre turisti americani fermati dalla polizia

A Cortina d’Ampezzo, nel comprensorio delle Tofane, tre turisti statunitensi – due uomini e una donna – sono stati multati per aver praticato snowboard senza casco e, successivamente, per guida in stato di ebbrezza.

I controlli sono stati effettuati dalla Polizia impegnata nei servizi di sicurezza e soccorso in montagna. Ai tre sono state inizialmente contestate le violazioni relative alla pratica dello sport invernale senza casco e alla mancata copertura assicurativa, infrazioni che prevedono sanzioni da 100 a 150 euro.

Dopo essere stati accompagnati a Socrepes, i turisti sono stati sottoposti all’alcoltest con l’intervento di una pattuglia della Polizia stradale. Il controllo ha rilevato che uno dei due uomini e la donna si trovavano in stato di ebbrezza, con la donna che ha registrato un tasso alcolemico di 3,7 grammi/litro. Per questa violazione, le sanzioni vanno da 250 a 1.000 euro.

L’episodio sottolinea l’importanza dei controlli di sicurezza sulle piste da sci e l’attenzione delle autorità nel prevenire comportamenti pericolosi per sé e per gli altri sciatori.