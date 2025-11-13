BASSANOCRONACA
13 Novembre 2025 - 9.56

Trovato morto in casa dopo tre settimane

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Macabra scoperta ieri all’interno di un appartamento a Bassano del Grappa . Dopo l’allarme dato dai vicini, con l’allerta ai Vigili del Fuoco e sanitari del Suem 118, è stato ritrovato il corpo senza vita di un ottantatreenne deceduto da almeno tre settimane, visto l’avanzato stato di decomposizione. L’uomo, morto per un malore improvviso secondo i primi accertamenti, era a terra in un corridoio che collega la cucina al soggiorno. Non vedendo il pensionato, ex falegname, da giorni, alcuni vicini hanno cercato prima di chiamarlo al cellulare per poi suonare e bussare alla porta di casa non avendo risposta facendo così scattare l’allarme che ha portato alla scoperta. ANSA VENETO

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Trovato morto in casa dopo tre settimane | TViWeb Trovato morto in casa dopo tre settimane | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy