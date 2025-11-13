Trovato morto in casa dopo tre settimane

Macabra scoperta ieri all’interno di un appartamento a Bassano del Grappa . Dopo l’allarme dato dai vicini, con l’allerta ai Vigili del Fuoco e sanitari del Suem 118, è stato ritrovato il corpo senza vita di un ottantatreenne deceduto da almeno tre settimane, visto l’avanzato stato di decomposizione. L’uomo, morto per un malore improvviso secondo i primi accertamenti, era a terra in un corridoio che collega la cucina al soggiorno. Non vedendo il pensionato, ex falegname, da giorni, alcuni vicini hanno cercato prima di chiamarlo al cellulare per poi suonare e bussare alla porta di casa non avendo risposta facendo così scattare l’allarme che ha portato alla scoperta. ANSA VENETO