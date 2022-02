Troupe di Linea Verde a Bassano: fra qualche giorno la puntata

La troupe televisiva di Raiuno Linea Verde ha registrato a Bassano, qualche giorno fa, una puntata della seguitissima trasmissione che andrà in onda domenica 20 febbraio, alle ore 12.20.

La trasmissione sarà dedicata al Veneto, in particolare alle provincie di Treviso e Vicenza con al centro le bellezze del territorio unite ai tanti prodotti locali di pregio.

A Bassano, giovedì mattina al mercato settimanale, il conduttore Peppone Calabrese è stato accolto dalla simpatia dei cittadini che l’hanno riconosciuto, si è soffermato a parlare con i rappresentanti della Fattoria sociale Conca d’Oro di prodotti agricoli di stagione a km zero, come il broccolo di Bassano e il radicchio trevigiano. La troupe ha effettuato alcune riprese del Ponte anche con un drone, il conduttore ha improvvisato un piccolo sketch con i passanti ricordando il Ponte di Bassano come Ponte degli Alpini, ha poi ripreso le magnifiche stanze di Palazzo Sturm e il Chiostro del Museo Civico, riconoscendo la cura e la bellezza di alcuni angoli di particolare suggestione del Centro Storico, lasciando capire che Bassano merita sicuramente un’altra visita in città da parte della produzione per altre puntate.

“Siamo davvero felici dell’interesse che la bellezza della nostra città e del territorio sta suscitando negli ambienti televisivi e cinematografici – spiega l’Assessore Giovannella Cabion – e devo dire che, in particolare, dopo le numerose iniziative dedicate al Ponte e alla sua restituzione, Bassano è divenuta ancora più attrattiva. Proprio nel numero di febbraio, il mensile Bell’Italia, rivista seguita ed apprezzata dai turisti e da chi ama le bellezze del nostro Paese, dedica ampio spazio a Bassano del Grappa, invitando i lettori a passeggiare nella città del ponte, tra artigianato e tesori d’arte. Non sono mancati, nelle scorse settimane, servizi dedicati alla nostra città anche su reti televisive nazionali, a testimonianza di un lavoro costante e di una programmazione turistica, culturale e museale in grado di attrarre un ampio pubblico”.