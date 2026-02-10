Tribunale della Pedemontana, sindaco Possamai e presidente degli avvocati Moscatelli chiedono un’audizione alla Commissione Giustizia della Camera



«C’era stato un impegno da parte del Governo e di tutti gli esponenti della maggioranza rispetto al fatto che, se fosse mai nato, il tribunale della Pedemontana non avrebbe mai dovuto sottrarre personale ai tribunali di Vicenza, Padova e Treviso. Purtroppo il disegno di legge che è stato presentato dice esattamente il contrario: il personale andrà sottratto proprio a questi tre tribunali che sono già in difficoltà per le enormi carenze di organico. Se dovesse passare questa linea la giustizia in Veneto sarebbe messa definitivamente in ginocchio».

Questa la premessa del sindaco Giacomo Possamai all’annuncio di aver chiesto, insieme al presidente dell’ordine degli avvocati di Vicenza Alessandro Moscatelli, un’audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per presentare non soltanto i dati della situazione del tribunale di Vicenza, ma anche l’enorme rischio rappresentato da un’ulteriore sottrazione di personale che, di fatto, ne decreterebbe la fine.

«Ad oggi – ha aggiunto il presidente Alessandro Moscatelli – il disegno di legge dice che il personale amministrativo del tribunale della Pedemontana verrebbe “pescato” dai tre tribunali di Vicenza, Padova e Treviso, sui quali già pesano scoperture di organico superiori al 40%. A fronte di rassicurazioni a cui facciamo fatica a continuare a credere, chiediamo alla Commissione Giustizia di fare chiarezza e soprattutto di ascoltare dalla voce di chi rappresenta questo territorio, a partire dai sindaci e da chi vive il palazzo di giustizia tutti i giorni, quali sono le medicine necessarie a far funzionare davvero i tribunali, che non significa certamente rivedere la geografia giudiziaria come proposto ad oggi dal Governo».

Nei mesi scorsi oltre 60 sindaci avevano firmato un appello proprio perché non fosse intaccato l’organico del tribunale di Vicenza per far nascere quello della Pedemontana.