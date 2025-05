Tribunale della Pedemontana – Donazzan, Pavan e Nardin (FdI): “Vittoria del territorio”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un risultato che premia la determinazione di un intero territorio, dalle associazioni di categoria agli avvocati bassanesi, e il lavoro di tessitura e di sintesi con i comuni contermini svolto insieme ad Elena Pavan quando era sindaco. Sono soddisfatta perché fin dall’inizio ho creduto nell’istituzione del Tribunale della Pedemontana”. Così Elena Donazzan, europarlamentare di Fratelli d’Italia, ha commentato con soddisfazione l’esito dell’incontro svoltosi a Roma tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e una delegazione istituzionale vicentina, alla presenza del presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin e composta da rappresentanti bassanesi.

“Il territorio della Pedemontana veneta è un polo economico in piena espansione, che ha bisogno di servizi istituzionali adeguati e la riapertura del Tribunale a Bassano del Grappa va esattamente in questa direzione – continua Donazzan –. Oggi, con le nuove infrastrutture viarie e una densità economica e sociale in costante crescita, le nostre istanze, in piena sintonia con la visione del ministro Nordio e del Governo Meloni, risultano ancora più fondate”.

All’incontro, che ha confermato la volontà dell’esecutivo di procedere con l’apertura dei tribunali periferici, erano presenti anche il viceministro Francesco Paolo Sisto e sottosegretari Andrea Delmastro e Andrea Ostellari. Una presenza corale che testimonia l’attenzione del Governo al tema dell’efficientamento della giustizia sui territori.

Il presidente della Provincia di Vicenza, Andrea Nardin, ha sottolineato il clima positivo e costruttivo dell’incontro: “È stato un momento importante che ha certificato la volontà concreta del Governo Meloni di procedere alla riapertura dei tribunali soppressi. La delegazione bassanese ha riconosciuto il mio impegno per raggiungere questo traguardo, e continuerò a sostenerlo con determinazione in un’ottica di efficientamento dei servizi. Il Tribunale della Pedemontana dovrà operare in armonia con quello del capoluogo, in un’ottica di sistema”.

“Abbiamo lavorato insieme per questo obiettivo – ha dichiarato Elena Pavan, già sindaco di Bassano del Grappa – con l’unico intento di restituire al nostro territorio un presidio fondamentale di legalità e vicinanza istituzionale. L’istituzione del Tribunale non è solo un atto amministrativo, ma un gesto politico forte che riconosce il valore della nostra comunità e il grande lavoro di relazione innestato quando ero sindaco con i comuni contermini e il tessuto socioeconomico del territorio, attraverso il dialogo con un governo eletto dai cittadini che ha saputo ascoltare le nostre istanze per darne seguito’’.