Tragedia in vacanza a Corfù: 17enne padovano precipita dal balcone, è gravissimo

CORFÙ – Doveva essere una vacanza indimenticabile con gli amici, ma si è trasformata in un incubo per uno studente padovano di 17 anni, ora ricoverato in condizioni disperate in un ospedale dell’isola greca. Il ragazzo è precipitato nella notte tra giovedì e venerdì dal balcone del secondo piano dell’appartamento affittato con i compagni di classe, cadendo da un’altezza di circa sette metri e riportando un gravissimo trauma cranico.

Secondo le prime informazioni, la comitiva era rientrata da una giornata trascorsa in spiaggia seguita da una serata di svago. Mentre gli amici si trovavano all’interno dell’abitazione, il giovane sarebbe uscito sul balcone. Non è ancora chiaro cosa sia successo nei secondi successivi: una delle ipotesi è che si sia sporto per salutare alcune ragazze e abbia perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto. Tuttavia, la dinamica non è ancora stata confermata ufficialmente e le autorità greche mantengono il massimo riserbo sull’indagine in corso.

A dare l’allarme sarebbero stati proprio gli amici presenti nell’appartamento. I soccorsi sono stati immediati, ma le ferite riportate alla testa sono apparse subito molto gravi. I genitori del ragazzo, tra cui il padre noto avvocato padovano, si sono precipitati a Corfù per assistere il figlio, che si trova tuttora in terapia intensiva. Le sue condizioni restano critiche e le prossime ore saranno decisive.

Il giovane, studente del liceo classico, sarebbe dovuto rientrare a Padova sabato. Intanto, si sta valutando la possibilità di un trasferimento in Italia con un volo sanitario, ma tutto dipenderà dalla stabilità del quadro clinico.