CRONACA
29 Agosto 2025 - 9.12

Tragedia domestica a Vicenza: 56enne muore dopo una caduta in casa

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

VICENZA – Dramma in via del Carso alle Cattane, dove nel primo pomeriggio di mercoledì 27 agosto Massimo Rizzato, 56 anni, è stato trovato senza vita nel suo appartamento al civico 37. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe scivolato lungo le scale interne della sua abitazione, una caduta che si è rivelata fatale. La notizia è riportata dal Giornale di Vicenza.

L’allarme è scattato poco prima delle 14. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, supportati dai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

A seguire sono intervenuti gli agenti delle volanti e la polizia scientifica, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non sono emersi elementi che facciano pensare a cause diverse dall’incidente domestico. Anche il pubblico ministero di turno, Camilla Menegoni, ha escluso l’apertura di un fascicolo, concedendo il nulla osta alla rimozione della salma.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Tragedia domestica a Vicenza: 56enne muore dopo una caduta in casa | TViWeb Tragedia domestica a Vicenza: 56enne muore dopo una caduta in casa | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy