Tragedia domestica a Vicenza: 56enne muore dopo una caduta in casa

VICENZA – Dramma in via del Carso alle Cattane, dove nel primo pomeriggio di mercoledì 27 agosto Massimo Rizzato, 56 anni, è stato trovato senza vita nel suo appartamento al civico 37. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe scivolato lungo le scale interne della sua abitazione, una caduta che si è rivelata fatale. La notizia è riportata dal Giornale di Vicenza.

L’allarme è scattato poco prima delle 14. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, supportati dai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

A seguire sono intervenuti gli agenti delle volanti e la polizia scientifica, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non sono emersi elementi che facciano pensare a cause diverse dall’incidente domestico. Anche il pubblico ministero di turno, Camilla Menegoni, ha escluso l’apertura di un fascicolo, concedendo il nulla osta alla rimozione della salma.