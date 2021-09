Torrebelvicino: trovata piantagione illegale di cannabis

I Carabinieri della Stazione di Valli del Pasubio sono intervenuti, qualche giorno fa, a Torrebelvicino, dove in una zona boschiva ed impervia della Contrada Costalunga è stata rinvenuta una piantagione illegale di cannabis, della quale erano venuti a conoscenza a seguito di attività investigativa. Le perlustrazioni, protrattesi per diverse ore, hanno permesso di trovare 36 piante atte alla produzione di stupefacenti. Le piante si trovavano in una zona dalla flora rigogliosa e fitta; per rimuovere tutta la piantagione sono state necessarie diverse ore. Nelle infiorescenze delle piante è stata trovata ingente quantità di principio attivo. Il sequestro ha evitato che diversi etti di marijuana finissero nel mercato illecito della produzione e della vendita di sostanze stupefacenti. Le indagini per trovare gli autori sono ancora in corso.