Torna sua maestà il broccolo fiolaro

Fino a gennaio 2022 il famoso ortaggio sarà protagonista di una speciale rassegna enogastronomica

Nella cucina stagionale vicentina è arrivato il momento del Broccolo Fiolaro di Creazzo, un ortaggio che per il suo gusto straordinario e per la grande versatilità di utilizzo è considerato uno dei prodotti di punta della gastronomia berica. Una fama che va ben al di là dei confini del comune di Creazzo (alle porte di Vicenza), dove una filiera fatta di agricoltori, commercianti e ristoratori garantiscono l’eccellenza del prodotto.

Chi ha più atteso la maturazione del Broccolo Fiolaro di Creazzo sono i Ristoratori Confcommercio della zona, che puntuali anche quest’anno (dopo la pausa forzata “causa Covid” del 2020) hanno lanciato la rassegna (un vero “cult” per gli estimatori) “A Tavola con il Broccolo Fiolaro di Creazzo De.Co”, organizzata in collaborazione, con il Comune, la Pro Loco e la Confraternita del Broccolo Fiolaro De.Co. L’iniziativa ha quest’anno anche il sostegno della Camera di Commercio di Vicenza.

Per due mesi, da dicembre a fine gennaio, i buongustai potranno scoprire il Broccolo Fiolaro di Creazzo nei ristoranti del paese, che utilizzeranno nei loro piatti, dall’antipasto al dessert, questo prodotto coltivato nei terreni di Creazzo, dove le particolari caratteristiche pedoclimatiche rendono il broccolo particolarmente saporito, concentrando gli aromi neigermogli (cioè nei fioi, come si dice in dialetto), che si sviluppano lungo il fusto della pianta.

Tutti i giorni si potranno trovare piatti a base di Broccolo Fiolaro di Creazzo in menu nei sette locali e una gastronomia del paese aderenti alla rassegna, ma se si vuole provare un’autentica full immersion non bisogna farsi scappare l’appuntamento con le cinque serate gastronomiche organizzate dai Ristoratori Confcommercio di Creazzo. Si inizia giovedì 16 dicembre alla Pizzeria La Cascina (di viale Risorgimento, 5), per continuare giovedì 23 dicembre alla Pizzeria Minigolf Biergarten (via Brescia, 9). Quindi sabato 15 gennaio 2022 è il momento della Trattoria Tre Scalini (via Crosara, 12). Le ultime due serate si terranno venerdì 21 gennaio alla Trattoria Bellavista (via Sant’Ulderico, 3) e venerdì 28 gennaio alla Trattoria Cortese (via Rivella, 21).

Al di là delle singole serate, come si diceva, proposte a base di Broccolo Fiolaro di Creazzo saranno sempre disponibili nei locali aderenti, per tutto il periodo della rassegna (fino a gennaio 2022), ai quali si aggiungono anche la Trattoria al Cavallino (piazza Roma, 7), la Trattoria dalla Giulia (Via Molini, 106) e la gastronomia Cucina Tomasi (viale Milano 8).

Ma quali sono i piatti scelti dagli chef di Creazzo per valorizzare il broccolo autoctono? La lista è lunga, ma l’inizio non può che essere il piatto di “Bigoli con luganega e broccolo fiolaro” che si potrà trovare in tutti i locali aderenti all’iniziativa. Poi, ognuno darà spazio alla propria fantasia, proponendo, per citare qualche specialità presente nei diversi menu, “Rotolo di trota salmonata e broccolo con crema di patate rosa e fioi saltati, “Cestini di crespella con ripieno di broccolo fiolaro saltato e parmigiano”, “Cestini di formaggio grana ripieno al broccolo fiolaro”, “Crespelle con i fioi del broccolo fiolaro”, “Crostino con broccolo fiolaro e mozzarella”, “Pasticcio con il broccolo fiolaro fatto con crespelle”. Tante anche le pizze proposte: dalla “Pizza broccolo con pancetta rotolo in cottura” alla “Nordica – Salmone a vapore e broccolo fiolaro”, e poi una “Impasti ai cereali con barbabietola – Crema di zucca con broccolo fiolaro, bufala e porcini”, oppure la “Croccante – speck, noci, gorgonzola e broccolo fiolaro”, senza dimenticare la curiosa pizza fritta fatta di “Tortelloni di pizza ripieni di broccolo fiolaro, mozzarella, pancetta e scamorza”. E a dimostrare che il broccolo fiolaro di Creazzo è davvero buono dall’antipasto al dolce, da non perdere è il “Macafame al broccolo fiolaro”, originale versione di uno dei dolci classici della cucina vicentina.

Maggiori informazioni nel sito www.ristoratoridivicenza.it.