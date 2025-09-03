SporTiAmo 2025, lo sport di Sovizzo in festa con la Polisportiva

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

L’Amministrazione comunale di Sovizzo, a fianco dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, sostiene l’iniziativa SporTiAmo 2025, la grande festa coordinata dalla Polisportiva di Sovizzo e dedicata allo sport e ai suoi valori. L’evento avrà luogo in tre giornate differenti nel corso del mese di settembre.

Il via alla manifestazione è in programma venerdì 12 settembre con l’evento Il Podio di Sovizzo – Sovizzo premia i suoi campioni, un momento di riconoscimento per gli atleti e le personalità locali che si terrà al Palazzetto dello Sport alle 20:30.

La festa proseguirà poi sabato 13 settembre con una giornata ricca di attività. Dalle 15:30 al Palazzetto dello Sport e la vicina piastra polifunzionale di via Roma andrà in scena l’esibizione di alcune discipline promosse nel territorio, con dimostrazioni e possibilità di prova aperte ai più giovani:

Tennis (dalle 15:30 alle 16:00)

Sport Inclusivi (dalle 16:00 alle 16:30)

Basket (dalle 16:30 alle 17:00)

Karate (dalle 17:00 alle 17:30)

La giornata si concluderà alle 18:00 con la Santa Messa e la Benedizione degli sportivi, che si terranno presso la piastra polifunzionale (la celebrazione sarà annullata in caso di maltempo).

L’evento si concluderà infine venerdì 26 settembre coinvolgendo i ragazzi della scuola secondaria del comprensivo di Sovizzo,i quali vivranno un’intera mattinata di divertimento e avvicinamento alle diverse discipline sportive espresse a livello locale.

«Lo sport è un veicolo fondamentale di valori come l’impegno, il rispetto e lo spirito di squadra – ricorda il sindaco di Sovizzo Matteo Forlin -. Con SporTiAmo 2025 vogliamo celebrare non solo la sua importanza per la crescita dei nostri giovani, ma anche e soprattutto le persone che animano e rendono grande la nostra comunità».«Sovizzo è terra di piccoli e grandi campioni – aggiunge il consigliere delegato Emiliano Ghiotto – e siamo orgogliosi di loro così come di tutti i ragazzi, le associazioni e i volontari che ogni giorno si dedicano con passione a queste discipline. Sarà una festa per tutta Sovizzo, un’occasione per onorare i risultati ottenuti e guardare con fiducia al nostro futuro sportivo».