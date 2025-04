Torna in Veneto l’allerta maltempo: paura per il Po e preallarme in diversi bacini della regione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Una nuova fase di maltempo è in arrivo sul Veneto. A partire da questo pomeriggio, mercoledì 23 aprile, e fino almeno a venerdì 25 aprile, la regione sarà interessata da condizioni instabili, a causa del passaggio di due impulsi moderatamente perturbati, come comunicato dal bollettino meteo regionale.

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni che potranno risultare localmente intensi, in particolare sulle aree centro-occidentali delle Prealpi e della pianura veneta. In queste zone non si escludono forti rovesci che potrebbero creare disagi sul territorio.

Alla luce delle previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiarato:

la fase operativa di “Preallarme” (colore arancione) per criticità idraulica nel bacino del Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige , valida dalle ore 14 di oggi alle ore 16 di domani, giovedì 24 aprile , a causa di un evento di piena in corso lungo l’asta del Po ;

per nel , valida , a causa di un ; la criticità idraulica gialla (fase di attenzione ) per il bacino Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e per il bacino Basso Brenta – Bacchiglione , quest’ultimo con riferimento al fiume Muson dei Sassi ;

(fase di ) per il e per il , quest’ultimo con riferimento al ; la fase di attenzione (gialla) per criticità idrogeologica da temporali nei seguenti bacini: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (province di VI, BL, TV, VR) – Il bacino comprende anche Vicenza, l’Ovest e l’Alto Vicentino Adige-Garda e Monti Lessini (VR) Basso Brenta – Bacchiglione (PD, VI, VR, VE, TV) – Comprende anche il Basso Vicentino

per nei seguenti bacini:

La Protezione Civile invita la popolazione a mantenersi aggiornata sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche e a prestare particolare attenzione nelle aree soggette a rischio idraulico e idrogeologico, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e zone collinari.