Torna Apinpiazza a Bassano del Grappa

La città di Bassano del Grappa, che rientra ufficialmente nella rete dei “Comuni amici delle Api”, celebra anche quest’anno la Giornata Mondiale delle Api istituita dall’Onu, che ricorre ogni anno il 20 maggio.

L’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto e il gruppo Apicoltori Marostica, con il patrocinio del Comune, promuovono l’evento “Apinpiazza a Bassano”, una giornata dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza degli insetti impollinatori, indispensabili per la biodiversità e la sopravvivenza degli equilibri sul pianeta Terra.

L’appuntamento è domenica 11 maggio in piazza Garibaldi, con semplici lezioni di apididattica per tutti, alla scoperta del meraviglioso mondo del miele e delle api, purtroppo in pericolo.

Le lezioni, tenute dall’apicoltore ed esperto Corrado Bordignon, si terranno in replica alle ore 10.15, 11.30, 14.00, 15.15, 16.30 e 17.45.

“Continua con entusiasmo il nostro grande impegno a sostegno delle api – dichiara l’Assessore all’Ambiente e alla Tutela degli Animali, Andrea Viero – avviato ufficialmente cinque anni con la nomina di Bassano a Città amica delle Api, e rinnovato in più occasioni, di anno in anno, grazie all’amicizia e alla stretta collaborazione con l’associazione degli Apicoltori. Anche questa domenica saremo in piazza per dare un messaggio di amicizia ai nostri insetti che rappresentano un simbolo indiscusso della tutela dell’ambiente e delle biodiversità”.